Warum eine kleine Straße in Illertissen für große Diskussion sorgt

Die Christoph-Rodt-Straße in Illertissen soll saniert werden. Doch die Stadträte sind sich uneinig, wie der Verkehr dort künftig geregelt werden soll. Kurz gesagt: eine Straße, drei Meinungen

An der Christoph-Rodt-Straße scheiden sich im Illertisser Bauausschuss die Geister: Die einen wollen, dass sie zur Einbahnstraße wird. Die anderen schlagen ob dieser Pläne die Hände über den Köpfen zusammen, denn der Verkehr soll ihrer Ansicht nach weiterhin in zwei Richtungen fließen. Beide Seiten haben nachvollziehbare Argumente. Nun soll eine Testphase zeigen, wie die mehrheitlich favorisierte Einbahnregelung funktioniert.

Wie berichtet, soll die Christoph-Rodt-Straße, die den Martinsplatz und die Ulmer Straße verbindet und eine Tempo-30-Zone ist, umgestaltet werden. Die Fahrbahn dieser Hauptstraßen-Umgehung ist marode und bedarf einer Sanierung. Der Ausbau war bereits im Herbst Thema im Bauausschuss, vier Varianten wurden vorgestellt. Um die Pläne zu konkretisieren, sollte der Bauausschuss nun Eckpunkte festlegen – was aber alles andere als leicht fiel.

Räte wollen Rückstau auf der Ulmer Straße vermeiden

Zuerst ergriff Andreas Fleischer ( SPD) das Wort und sprach sich für eine Einbahnstraße in Richtung Martinsplatz aus. Die CSU hingegen ist laut dem Fraktionsvorsitzenden Ewald Ott gegen eine Einbahnstraße. „Dritte Fraktion, dritte Meinung“, sagte dann Ansgar Bauer von den Freien Wählern – und favorisierte eine Einbahnstraße in Richtung Ulmer Straße. Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne) schloss sich dem an. Fleischer fügte an, auch die Sozialdemokraten könnten mit dieser Fahrtrichtung leben.

Die Einbahnstraßen-Befürworten sehen die Regelung als Möglichkeit, den Verkehr in der Rodt-Straße zu beruhigen und zugleich Fußgängern und Radfahrern einen höheren Stellenwert einzuräumen. „Die schwächsten Verkehrsteilnehmer gucken sonst in die Röhre“, betonte Helga Sonntag. Bei der Ausweisung der Fahrtrichtung spielt aus Sicht der Räte die Ulmer Straße eine wichtige Rolle. Dort soll kein Rückstau entstehen, wenn Autos – je nach Fahrtrichtung, die festgelegt wird – in die Christoph-Rodt-Straße einbiegen oder von dort ausfahren.

Einbahnregelung soll stadtauswärts getestet werden

Die Einbahnstraßen-Gegner befürchten indes, dass sich der Verkehr in der Hauptstraße weiter verdichten könnte, wenn die Christoph-Rodt-Straße als Ausweichstrecke ausscheidet. Sie werde auch von Fahrern genutzt, die die Ampel an der Hirschkreuzung umgehen wollen. „Der Einzelhandel sagt, er will die Straße offen haben wie bisher“, so Uwe Bolkart (CSU). Den Gewerbetreibenden das Leben schwer zu machen, „da mach’ ich nicht mit“, sagte er mit Nachdruck.

Tiefbauamtsleiter Bernd Hillemeyr, der nach eigenen Worten selbst „nicht so begeistert“ wäre von einer Einbahnstraße, gab zu bedenken: „Wenn wir da nur eine Spur haben und ein Paketdienst hält an, dann ist die Straße dicht.“ Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU) antwortete, dass eine Einbahnstraße nicht nur eine schmale Spur haben müsse.

Angesicht des Stimmungsbilds sagte Eisen: „Momentan ist nicht die richtige Zeit, um zu entscheiden.“ Er regte daraufhin an, eine Einbahnregelung stadtauswärts in der Praxis zu testen. Eine vorläufige Beschilderung soll im kommenden Jahr angebracht werden – und im Frühsommer dann auch ein Beschluss fallen.

