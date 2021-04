Warum in Illertissen eine Schweinearena entsteht

Plus Ein Landwirt hat vor, in Illertissen eine Schweinearena zu bauen. Was sich hinter dem kuriosen Namen verbirgt und wie der Stadtrat darauf reagiert.

Mehrfamilienhäuser, An- und Umbauten auf dem Gelände der Vogtmühle, Abbruch und Neubau einer Maschinenhalle: Für den Bauausschuss des Illertisser Stadtrats waren die Anträge auf der Tagesordnung das ganz normale Programm. Doch ein Tagesordnungspunkt ragte diesmal aus der Liste der Bauanträge heraus: Ein Landwirt aus Jedesheim möchte eine Schweinearena bauen. Ein Vorhaben, das den Stadträten so bisher noch nicht untergekommen ist.

Auch der erfahrene Stadtrat Ewald Ott ( CSU) musste nachfragen: Was verbirgt sich hinter dem Begriff Schweinearena? Wer hier etwas wie eine Zirkusarena im Sinn hat, liegt falsch. Tatsächlich handelt es sich nämlich um einen Fachbegriff aus der Tierhaltung, bei dem die Schweine besonders viel Platz bekommen, erklärte Gerhard Steinle, der Leiter des Sachgebiets Bauordnung im Rathaus.

Schweinearena in Jedesheim: Das steckt hinter dem Antrag

Der Antragsteller selbst bekam in der Sitzung des Bauausschusses die Gelegenheit darzustellen, dass hinter dem kurios klingenden Namen tatsächlich ein ernster Hintergrund steht. Eine neue Nutztierordnung zwinge seinen Betrieb zum Handeln, so der Landwirt. "Wir haben drei Jahre Umstellungszeit, dann muss es einen Bauplan geben. Wenn wir nicht innerhalb von fünf Jahren umgebaut haben, bekommen wir keine Genehmigung mehr." Andernfalls müsse der Tierbestand in seinem Betrieb reduziert werden. Eine Aufstockung des Bestands entstehe dadurch nicht.

Es gehe also um eine Vergrößerung der Fläche, damit sich die Tiere wohler fühlten, fasste Armin Rapp (Freie Wähler) das Gehörte zusammen. Wolfgang Gleich, Ortssprecher von Jedesheim, sah das auch so: "Wenn das dem Tierwohl dient und nicht zu einer schleichenden Bestandsaufstockung führt, kann man dem eigentlich nur zustimmen." Markus Ritter (CSU) betonte die Bedeutung solcher Projekte: "Wir können froh sein, dass wir wenigstens noch ein paar Bauern hier haben. Schließlich wollen wir auch, das regionales Fleisch angeboten wird." Die Schweinearena darf also gebaut werden - damit sich auch in Zukunft die Schweine in dem Betrieb in Jedesheim wohlfühlen können.

Lesen Sie auch: