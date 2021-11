Weißenhorn

vor 2 Min.

Prozess am Amtsgericht: E-Bike-Fahrer schlug Elfjährigen in Weißenhorn

Bei einem Überholmanöver in Weißenhorn hat ein E-Bike-Fahrer aus Sicht des Amtsgerichts Neu-Ulm billigend in Kauf genommen, dass ein Elfjähriger verletzt wird.

Plus Weil er zwei Kinder nicht überholen konnte, schlug ein 34-Jähriger einem der beiden auf den Helm. Der Vater des anderen Buben nahm die Verfolgung auf.

Von Quirin Hönig

Er wollte die beiden Buben nur überholen, doch sie reagierten nicht auf seine Rufe. Also fuhr der 34-Jährige mit seinem E-Bike einfach zwischen den zwei jungen Radfahrern hindurch und schlug dabei einem auf den Hinterkopf. Dabei erwischte er das Kind am Ohr und dieses stürzte beinahe. Die Staatsanwaltschaft sieht in der Tat eine vorsätzliche Körperverletzung.

