Weißenhorn

vor 20 Min.

Salzsäure tritt aus: Freibad Weißenhorn muss kurzfristig schließen

Das Freibad in Weißenhorn musste am Dienstag geschlossen bleiben. Im Technikraum waren 160 Liter Salzsäure ausgelaufen, vermutlich wegen eines technischen Defekts.

Plus Reinigungskräfte entdecken Salzsäure auf dem Boden des Technikraums im Weißenhorner Freibad. Glücklicherweise kommt niemand zu Schaden.

Von Jens Noll

Polizei und Feuerwehr sind am Dienstagmorgen im Weißenhorner Freibad im Einsatz gewesen. Dort war in einem Technikraum Salzsäure ausgetreten. Wegen des Vorfalls musste das Bad den kompletten Dienstag geschlossen bleiben. "Gott sei Dank ist der Vorfall glimpflich ausgegangen", sagte Betriebsleiter Malte Hörger am Dienstagnachmittag im Gespräch mit unserer Redaktion. Insgesamt 160 Liter der Chemikalie waren in der Nacht ausgelaufen.

