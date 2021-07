Toter im Stadtpark: 27-Jähriger starb in Zusammenhang mit Drogenkonsum

Plus Ein toxikologisches Gutachten bringt Gewissheit über die Todesursache des Mannes, der Ende Mai leblos im Weißenhorner Stadtpark gefunden wurde. Gibt es Drogen-Problem?

Zwei Monate nach dem Fund einer Leiche im Weißenhorner Stadtpark gibt es Gewissheit über die Todesursache: Der 27-Jährige ist in Zusammenhang mit Drogenkonsum gestorben. Das teilt Marco Weng, Sprecher des Polizeipräsidiums Kempten, auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Ist der Stadtpark ein Drogen-Brennpunkt?