02.05.2018

Weniger witzig: Straftaten in der „Freinacht“

So ganz harmlos wie zunächst vermutet, ist die „Freinacht“ dann doch nicht verlaufen: Die Polizei hat einige Zwischenfälle registriert.

Die Polizei meldet einige Vorfälle. Bei einem Unfall wurde eine Radfahrerin verletzt.

So ganz harmlos wie zunächst vermutet, ist die „Freinacht“ dann doch nicht verlaufen: Die Polizei hat einige Zwischenfälle registriert. Ein Überblick.

Untereichen: Ein unbekannter Täter hat am Rollbahnweg einen Kanaldeckel aus dem Schacht gehoben und über einen Zaun geworfen. Mit einem Scherz hat das aus Sicht der Polizei nichts zu tun – Verkehrsteilnehmer hätten sich schwer verletzen können. Glücklicherweise seien keine Fahrzeuge über die Öffnung gefahren. Die Ordnungshüter setzten den Deckel wieder ein.

Nordholz: Ein Unbekannter hat in der Rechbergstraße an einem Auto die Luft aus zwei Reifen gelassen – und dabei die beiden Ventile beschädigt. Das Fahrzeug konnte nicht mehr fortbewegt werden. Der Schaden: etwa 50 Euro. In beiden Fällen nimmt die Polizei Hinweise auf die Verursacher entgegen, unter Telefon 07303/96510.

Biberach: Im Roggenburger Ortsteil hat sich am Vormittag des 1. Mai ein schwerer Unfall ereignet: Mehrere Personen schoben ein „Bierfahrrad“ (mit neun Sitzplätzen) auf dem Geh- und Radweg. Als eine alkoholisierte 25-Jährige einen Schritt zur Seite machte, kollidierte sie mit einer 54-jährigen Radfahrerin. Die Frau stürzte und zog sich erhebliche Verletzungen an der Wirbelsäule zu, wie die Polizei mitteilt. Sie wurde in eine Klinik gebracht, die 25-Jährige blieb unverletzt. (az)

Themen Folgen