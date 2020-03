vor 27 Min.

Zahl der Corona-Fälle im Unterallgäu steigt

Inzwischen sind im Landkreis Unterallgäu zehn Personen mit dem Virus infiziert. Eine weitere Schulklasse in Babenhausen steht unter Quarantäne.

Die Zahl der Corona-Fälle steigt: Inzwischen sind im Unterallgäu – Stand: Freitagnachmittag – zehn Personen mit dem Virus infiziert. Darunter ist eine junge Frau, die am Mittwoch, 11. März, das Cineplex-Kino in Memmingen besucht hat. Das Gesundheitsamt am Unterallgäuer Landratsamt bittet deshalb alle, die am 11. März um 19.45 Uhr den Film „Nightlife“ besucht haben, sich unter der Bürgerhotline (Telefon 08261/995-406) zu melden. Die Hotline ist werktags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr besetzt, Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 15 Uhr.

Außerdem hat sich das Kind eines Erkrankten infiziert. Es besucht die Anton-Fugger-Realschule in Babenhausen. Dort wurde eine weitere Klasse unter Quarantäne gestellt. Nach Angaben des Gesundheitsamtes verlaufen die neuen Fälle bislang mild.

Nicht bestätigt haben sich hingegen die Verdachtsfälle am Vöhlin-Gymnasium in Memmingen, an der Grundschule in Wiedergeltingen und in der Kindertagesstätte Wiedergeltingen. In diesen Fällen wurde die Quarantäne aufgehoben. Lesen Sie außerdem: Weiterer Corona-Fall im Unterallgäu.

Verkehrsverbund reagiert auf aktuelle Corona-Lage

Das Landratsamt gibt Hinweise zum ÖPNV: Wegen der Schulschließungen in Bayern verkehrt der öffentliche Personennahverkehr im gesamten Bereich des Verkehrsverbunds Mittelschwaben (VVM) und somit auch im Landkreis Unterallgäu ab Montag, 16. März, bis voraussichtlich Sonntag, 19. April, wie an Ferientagen. Nähere Auskünfte erteilt die Mobilitätszentrale des VVM telefonisch unter der Nummer 08282/82 87 00. Informationen dazu gibt es auch im Internet unter vvm-online.de.

Das Landratsamt Unterallgäu bittet Personen, die möglicherweise am Coronavirus erkrankt sind, die Behörde und ihre Außenstellen nicht zu betreten. Darunter fallen auch Personen, die mit Infizierten Kontakt hatten, die sich krank fühlen oder die sich vor Kurzem in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Diese Personen sollten vor ihrem Besuch telefonisch Kontakt mit dem Landratsamt aufnehmen. (az)

Informationen sind auch im Internet unter unterallgaeu.de/corona zu finden.

