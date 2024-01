Autofahrer liefert sich wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei: Zeugen gesucht

Der Fahrer eines Geländewagens ist im südlichen Landkreis Neu-Ulm vor der Polizei geflüchtet. Es fuhr dabei auch über Feldwege und einen Acker.

Eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei hat sich ein Autofahrer am Freitag im südlichen Landkreis Neu-Ulm geliefert. Beamte der Polizei Illertissen wollten gegen 15.05 Uhr auf der St2031 im Bereich Untereichen einen dunklen Geländewagen der Marke Lada kontrollieren. Als der zunächst unbekannte Fahrzeugführer das Signal zum Anhalten bemerkte, ergriff er sofort die Flucht. Die Polizei schaltete Blaulicht und Martinhorn ein und nahm die Verfolgung auf.

Der Geländewagen bog zunächst in Richtung Hammerschmiede ab und fuhr über mehrere Feldwege am Illerkanal. Dann lenkte der Lada-Fahrer weiter in Richtung und durch Herrenstetten. Dabei beschleunigte er sein Tempo stark und überholte mehrere Fahrzeuge. Im Anschluss fuhr er auf dem Illerweg in Richtung des Feldwegs, der parallel zur St2031 verläuft und in den Stelzenweg führt. Weiter ging es durch Untereichen und Altenstadt bis nach Illereichen. Dort drehte er im Ort eine Schleife bis zur Gottesackerstraße.

Auf einem Feldweg auf Höhe des Reiterhofs befand sich eine Frau, die ein Pferd führte. Der Mann wich über den Acker aus und fuhr zurück in Richtung Osterberger Straße. Um eine weitere Gefahr durch den zwischenzeitlich bekannten Fahrer zu verhindern, brach die Polizei die Verfolgung schließlich ab.

Wen hat der Lada-Fahrer in Altenstadt gefährdet? Polizei sucht Zeugen

Nun werden Zeugen gesucht. Wurde jemand von dem Lada-Fahrer behindert oder sogar gefährdet? Während der Verfolgungsfahrt mussten viele Verkehrsteilnehmer ausweichen und/oder abbremsen. Auch diese Personen seien wichtige Zeugen und könnten helfen, so die Polizei. Bei dem Streifenwagen, der den Lada verfolgte, handelte es sich um einen blau-silbernen VW-Bus mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinhorn. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (AZ)