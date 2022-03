Vier Jahre nach Bürgerentscheid: Will Altenstadt doch Windräder?

Plus Angesichts des Krieges in der Ukraine überlegt der Altenstadter Marktrat, wie der Ort auf erneuerbare Energien setzen kann. Damit sind auch Windräder wieder ein Thema.

2018 stimmten Bürgerinnen und Bürger in Altenstadt und Kellmünz gegen beziehungsweise für einen Bebauungsplan, der Windräder in der Region ermöglicht. Altenstadt entschied sich mit 67,2 Prozent der Stimmen dagegen. Aktuell ist dieser Beschluss rechtlich nicht mehr bindend für den Marktgemeinderat. Ist jetzt doch ein Windpark bei Altenstadt möglich?