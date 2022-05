Babenhauser Marktrat plant Tempo-Bremse auf dem Weg zum Wertstoffhof

Plus Autofahrer, die ihren Müll wegbringen, treffen auf Radler auf dem Günztalradweg: Das führt zu gefährlichen Situationen, findet der Marktrat. Er will etwas ändern.

Die Tempo-Bremse am Gänsberg in Babenhausen ist schon beschlossene Sache. Nun ging es um die Verlängerung zwischen Ortsschild und Wertstoffhof. Auch hier sollen Autos künftig langsamer fahren, findet der Marktgemeinderat - zumal die Strecke Teil des Günztalradwegs ist. Doch die fachliche und die persönliche Einschätzung, wie gefährlich die Straße ist, gehen offensichtlich auseinander.