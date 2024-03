Die Kita-Gebühren in Babenhausen steigen kräftig

Plus Eltern müssen künftig mehr für die Betreuung ihrer Kinder bezahlen. Nicht jeder im Marktrat steht hinter der Entscheidung. Das sind die Gründe für den Anstieg.

Ab dem neuen Kindergartenjahr müssen Eltern in Babenhausen mehr für die Betreuung ihrer Kinder in Krippe, Kindergarten und Hort bezahlen. Der Sprung ist nicht ohne: Der Marktrat hat beschlossen, die Gebühren zum September 2024 um 30 Prozent zu erhöhen. Nicht jedes Mitglied ist dafür, es gab auch Gegenstimmen. Die große Mehrheit allerdings sprach sich dafür aus - aus mehreren Gründen.

Bürgermeister Otto Göppel ( CSU) erläuterte, dass die Kommune als Träger der vier Einrichtungen im Ort mit immer höheren Kosten für die Kinderbetreuung konfrontiert ist. Zuletzt wurden die Gebühren 2022 erhöht. Seitdem kletterten die Personalkosten durch tariflich vereinbarte Gehaltserhöhungen nach oben. "Dadurch und aufgrund des erhöhten Personalbedarfs wegen gestiegener Kinderzahlen ist das Defizit in diesem Bereich stark gestiegen", sagte Göppel. Zu den Personalkosten kämen höhere Sachkosten. In Zahlen ausgedrückt: 2023 lag das Minus für die Marktgemeinde bei etwas mehr als 1,45 Millionen Euro - und damit 22 Prozent höher als noch im Vorjahr 2022.