Babenhausen

17:30 Uhr

Marktrat kommt Vensol bei Bauprojekt nun doch mehr entgegen

Plus Das Unternehmen will Gebäude mit Wohnungen und Büros errichten. Nach einem Dämpfer für die Bauherren im Oktober gibt der Marktrat jetzt ein positives Signal.

Von Sabrina Karrer Artikel anhören Shape

Zwei Wohnblöcke und ein Bürogebäude möchte das Unternehmen Vensol in Babenhausen am Mühlbach bauen. Die Pläne hatten Anfang Oktober eine kontroverse Diskussion im Marktrat ausgelöst. Im Nachgang äußerten die Geschäftsführer ihr Unverständnis dafür und teilten mit, zu prüfen, ob der Markt Babenhausen Vensol noch eine Perspektive bieten könne. In dieser Woche stand das Vorhaben abermals auf der Tagesordnung. Und die Markträte bemühten sich, den Eindruck einer ablehnenden Haltung aus der Welt zu schaffen. Das Gremium "konkretisierte" die Beschlüsse zum Bebauungsplan, den es für das Vorhaben braucht.

Wie berichtet, will Vensol an der Clemens-Hofbauer-Straße drei Gebäude errichten: zwei mit insgesamt 18 Wohnungen und eines für Büros und zwei Wohnungen. In der Oktober-Sitzung begrüßte der Marktrat zwar, dass Wohnraum im Ortskern entstehen soll und eine hiesige Firma investieren will. Es gab allerdings auch Bedenken: Durch die geplanten Flachdächer und drei Geschosse passten die Gebäude nicht in die Umgebung, fanden Mitglieder des Gremiums. Letztlich lehnte die Mehrheit die vorgesehenen Gebäudehöhen und drei Geschosse ab. Ein Flachdach solle nur für das Bürogebäude, nicht für die Wohnblöcke möglich sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen