Programm, Termine, Karten: Das ist bei den Babenhauser Kulturtagen geboten

Von 6. April bis 15. Juni findet die Veranstaltungsreihe "Kultur rund ums Schloss" statt. Kabarett, Musik, Theater, Literatur: Das Programm ist wieder vielseitig.

Im Frühjahr und Sommer reiht sich in Babenhausen eine Veranstaltung an die andere. Dann nämlich, wenn die Babenhauser Kulturtage 2024 unter dem Titel "Kultur rund ums Schloss" stattfinden und den Fuggermarkt wieder zur großen Bühne machen. Auch in diesem Jahr ist das Programm prall gefüllt und bedient verschiedene Interessen.

Samstag, 6. April: Das Landestheater Schwaben (LTS) gastiert mit "Bezahlt wird nicht", einer Komödie des italienischen Literaturnobelpreisträgers Dario Fo, im Theater am Espach. Es handelt sich laut LTS um eine Polit-Farce, die zum Lachen einlädt, wenn einem eigentlich zum Weinen zumute ist. Mit den Mitteln der Commedia dell'arte werden Figuren zugespitzt dargestellt und in eine absurde Situationskomik gerückt. Beginn: 19.30 Uhr. Karten kosten zwölf Euro.

Die Theaterkomödie "Bezahlt wird nicht" wird aufgeführt. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Samstag, 13. April: Schlager, Oldies und Flower-Power-Feeling verspricht dieser Abend im Dorfgemeinschaftshaus Klosterbeuren. Beate Schimanski und Manuela Braun wollen mit Liedern, die die Zuhörerinnen und Zuhörer lieben, aber schon ewig nicht mehr gehört haben, zum Mitsingen und Tanzen anregen. Laut Ankündigung ist eine Partynacht mit Live-Gesang, Originalmusik und Karaoke geplant. Beginn: 20 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Donnerstag, 18. April: Der Allgäuer Bestsellerautor Michael Kobr, bekannt durch die Kluftiger-Krimis, liest im Theater am Espach aus seinem Kriminalroman "Sonne über Gudhjem“. Die Handlung spielt auf einer dänischen Urlaubsinsel und dreht sich um den frisch geschiedenen Kriminalpolizisten Lennart Ipsen, der bei der Insel-Kripo anheuert. Statt Angelfahrten und Joggen am Strand wartet allerdings gleich ein Mordfall auf ihn. Beginn: 19.30 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.

Freitag, 19. April: Im Theater am Espach steht das Duo Klezmotions auf der Bühne. Es begleitet Astor Piazolla auf seiner musikalischen Entdeckungsreise durch Paris. In raffinierten Arrangements erschaffen Stefanie Pagnia (Violine, Stimme, Kontrabass, Cajon) und Claudia Burkhardt (Akkordeon, Stimme) neue Klangwelten. Das Repertoire umfasst Musettes, Klezmer, Tangos und Eigenkompositionen. Beginn: 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro.

Das Duo Klezmotions tritt auf. Foto: Christian Burkhardt (Archivbild)

Samstag, 20. April: Eine "80s & 90s Party" steigt in der Alten Turnhalle in Babenhausen. Einlass ist ab 21 Uhr. Der Vorverkauf (Karten kosten acht Euro, an der Abendkasse zehn Euro) erfolgt nur online über die Event Agentur Schwalb oder einen QR-Code, der im Flyer abgedruckt ist.

Samstag, 27. April: Classic Rock von Slipped Disc darf bei den Kulturtagen nicht fehlen. Robert Hartmann, Rudi Kögler, Volker Bender, Herbert Schex und Helmut Escher spielen ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Klosterbeuren Lieder aus den für viele besten Jahrzehnten der Musikgeschichte, den 1970er- und 1980er-Jahren. Neue Songs sind im Programm. Der Eintritt kostet zwölf Euro.

Freitag, 3. Mai: Greenfields und SDS sind im Theater am Espach zu Gast. Die Gruppe Greenfields - die vier irlandaffinen Allgäuer Monika Rauch, Helmut Wassermann, Monika Schubert und Manuel Wassermann - wollen sowohl klassische irische Reels als auch Gesangsstücke zu Gehör bringen. Das Repertoire von SDS (Simone Merk, Stefan Schmelzer, Joachim Schmelzer und Dieter Schnurrenberger) besteht vorwiegend aus Coversongs aus Rock, Pop, Folk und Soul. Beginn: 19.30 Uhr. Eintritt: zwölf Euro.

Michael Kobr liest im Theater am Espach. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

Sonntag, 5. Mai: Eine Serenade unter den Arkaden bei der Pfarrkirche steht an diesem Tag auf dem Programm. Nach einer mehrjährigen Pause gibt es wieder "Chormusik mit Biss" vom Vocal-Ensemble Quattro Al Dente, bestehend aus Sandra Kalischek, Marianne Heisig, Alfred Maucher und Andreas Wildermuth. Bei Regen oder Kälte findet der Auftritt in der Pfarrkirche statt. Beginn: 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Mittwoch, 8. Mai: Die bayerische Kabarettistin und Schauspielerin Luise Kinseher, bekannt aus Radio und TV, kommt mit ihrem aktuellen Programm "Wände streichen, Segel setzen" ins Theater am Espach. Humorvolle Unterhaltung ist garantiert. Beginn: 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet je nach Rang 20 oder 18 Euro.

Donnerstag und Freitag, 16. und 17. Mai: Hans Kreuzpointner vom Historischen Verein Babenhausen bietet zwei Führungen an. Gewohnt unterhaltsam und informativ erzählt er ab 17 Uhr, wie Redewendungen entstanden sind, die zum Teil bis heute verwendet werden. Treffpunkt ist die Brücke Stadtmühle an der B300. Der Rundgang endet am Clemens-Hofbauer-Haus. Maximal 30 Personen können teilnehmen, daher wird um Anmeldung unter 08333/9400-32 zwischen 8 und 12 Uhr gebeten. Der Verein freut sich über Spenden.

Luise Kinseher präsentiert ihr aktuelles Programm. Foto: Harald Holstein (Archivbild)

Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juni: Das Theater am Espach ist der Schauplatz für ein Konzertwochenende mit Sing Tonic. Die sechs jungen Musikerinnen und Musiker, die in Babenhausen und Umgebung aufgewachsen sind, servieren einen Cocktail aus A-cappella-Arrangements und Eigenkompositionen. Beginn: 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 14 Euro, ermäßigt zehn Euro; an der Abendkasse 16 Euro, ermäßigt zwölf Euro.

Freitag und Samstag, 14. und 15. Juni: Den Abschluss macht das beliebte Picknick-Open-Air auf dem Espachplatz. Los geht es am Freitag mit einem Dämmerschoppen, gefolgt von Public Viewing zum Eröffnungsspiel der Fußball-EM. Der Samstag beginnt mit einem Frühschoppen sowie Kinder- und Jugendprogramm. Ab 15 Uhr treten fünf Livebands auf. Bewirtung und Sitzgelegenheiten gibt es vor Ort, dürfen aber auch mitgebracht werden. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Veranstaltungshalle der Real- und Mittelschule statt. Der Eintritt ist frei. Näheres zum Open-Air wird noch bekannt gegeben (www.babenhauser-picknick-open-air.de).

Kartenvorverkauf und Reservierungen: Im Schreibwarengeschäft "Bei Elke", Fürst-Fugger-Straße 1 in Babenhausen, Telefon 08333/517731. Karten können auch verschickt und reserviert werden. Näheres dazu auf dem Flyer der Marktgemeinde.