Unfall mit Schulkind endet in Babenhausen glimpflich

Ein Unfall zwischen einem Kind und einem Schulbus hat sich am Freitagmorgen in Babenhausen ereignet.

Noch einmal glimpflich ausgegangen ist nach Einschätzung der Polizei ein Unfall in Babenhausen. Ein zehnjähriger Schüler betrat laut Bericht am Freitagmorgen gegen 8 Uhr die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Dort fuhr just in diesem Moment der Schulbus, aus dem der Zehnjährige kurz zuvor ausgestiegen war. Weil der Bus langsam war, wurde der Bub nur leicht verletzt. (AZ)