Wohnmobil in Babenhausen beschädigt: Polizei bittet um Hinweise

Eine bislang unbekannte Person hat mit ihrem Fahrzeug in Babenhausen ein weißes Wohnmobil der Marke Hymer Ayers Rock beschädigt. Der Unfall ereignete sich dem Polizeibericht zufolge im Zeitraum zwischen Freitag, 27. Oktober, und Dienstag, 31. Oktober. Nach bisherigen Ermittlungen war das Wohnmobil an zwei verschiedenen Stellen, nämlich in der Alpenstraße und am Kiosk am Rothdachweiher, abgestellt. Das Fahrzeug wies eine Beschädigung am hinteren linken Radlauf und der Seitenwand auf. Die Schadenshöhe wird derzeit auf ungefähr 1500 Euro beziffert. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung: Wer kann Angaben zum Unfall beziehungsweise zum Unfallflüchtigen machen? Mitteilungen nimmt die Polizei unter den Rufnummern 08331/1000 oder 08333/2280 entgegen. (AZ)