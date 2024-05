Autofahrer schläft in Bellenberg am Steuer ein: 22.500 Euro Schaden:

Ein paar Sekunden Schlaf haben in Bellenberg zu einem folgenreichen Unfall geführt: Ein Autofahrer kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Anhänger.

Ein 26-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr auf der Ulmer Straße in Bellenberg in südlicher Richtung gefahren. Wie die Polizei mitteilt, kam er rechts von der Straße ab und kollidierte dort mit einem geparkten Anhänger. Durch den Zusammenstoß fuhr er außerdem gegen einen Baum und eine Bushaltestelle. Das Auto des 26-Jährigen wurde auf die Seite geschleudert, der Anhänger prallte gegen einen mit Steinen befüllten Metallzaun.

Nach Unfall in Bellenberg kann sich Autofahrer über Dachfenster befreien

Einige Steine wurden daraufhin aus dem Gitter des Zauns katapultiert und trafen ein weiteres geparktes Auto. Der 26-Jährige konnte sich über das Dachfenster aus seinem Auto befreien. Bei der Unfallaufnahme gab er an eingeschlafen zu sein, die Beamten nahmen außerdem Alkoholgeruch wahr, ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 22.500 Euro. (AZ)