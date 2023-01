Feuerwehreinsatz nach Brand in Wohnhaus: Eine Person muss ins Krankenhaus

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst eilten zu einem Wohnhaus in Bellenberg. Dort war das Erdgeschoss komplett verraucht.

In Bellenberg ist es am Montagvormittag wegen einer starken Rauchentwicklung zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Eine Person kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die genaue Ursache ist noch unklar. Der Schaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

Gegen 8.30 Uhr eilten Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zum Einsatzort in der Straße Römerhalde. Das Erdgeschoss in dem betroffenen Wohnhaus war nach Angaben der Feuerwehr komplett verraucht. Unter Atemschutz gingen Feuerwehrleute in das Haus und retteten die Person. Anschließend wurde das Feuer gelöscht, das Brandgut aus der Wohnung geräumt und das Gebäude gelüftet. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Bellenberg und Illertissen.

Laut Polizei könnte das Feuer im Zusammenhang mit einer Kerze entstanden sein. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern aber noch an. Vor Ort war auch die Kriminalpolizei. Ab einer bestimmten Schadenssumme würden die immer Ermittlungen übernehmen, erklärte ein Polizeisprecher. (krom)