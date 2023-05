Mann brennt statt Unkraut seine Hecke ab

Mit einem Bunsenbrenner hat ein Mann in Bellenberg seine Hecke in Brand gesetzt. Die Feuerwehr kann den Grünstreifen aber schnell löschen.

Hecke statt Unkraut: Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, wollte ein 59-Jähriger am Samstagnachmittag mithilfe eines Bunsenbrenners das Unkraut in seinem Hof in Bellenberg bekämpfen. Aus Unaufmerksamkeit sei es jedoch nicht dabei geblieben, stattdessen habe er die angrenzende Hecke auf einer Länge von circa 10 Metern in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Bellenberg konnte den Brand jedoch problemlos löschen. Den Verursacher erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, teilt die Polizei mit. (AZ)