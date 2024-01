Bellenberg

Mehr Sanitätswachdienste für die Rotkreuzbereitschaft Bellenberg

Plus Die Bellenberger Bereitschaft des BRK blickt auf ein vergleichsweise ruhiges Jahr zurück und gratuliert zwei Mitgliedern zu überregionale Auszeichnungen.

Auf ein vergleichsweise entspanntes Jahr 2023 konnten die 29 Mitglieder der Rotkreuzbereitschaft Bellenberg mit Frank Warganz zurückblicken: Es gab keinen überregionalen Alarm für die Schnelleinsatzgruppe (SEG), stattdessen pure Freude angesichts überregionaler Auszeichnungen für zwei Senioren, die seit mehr als 60 Jahren teils noch immer aktiv der Bereitschaft in Bellenberg zur Verfügung stehen, wie der Bereitschaftsleiter sagte.

Stefan Hirschberger bekam im November in einer Ehrungsfeier im Kloster Scheyern von der Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes das goldene Ehrenzeichen am Bande überreicht. Anders als diese leistungsbezogene Würdigung wurde Eugen Schiller bezüglich seiner 60-jährigen Mitgliedschaft von der Präsidentin des BRK-Bundesverbandes mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet.

