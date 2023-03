Mann fotografiert Häuser: "Eine komische Geschichte"

Plus Ein Mann läuft durch eine Bellenberger Wohnsiedlung und lichtet mehrere Gebäude ab. Anwohnern bereitet das Sorge. Sie halten ihn fest. Die Polizei nennt Details.

Es ist ein seltsamer Vorfall, der sich am vergangenen Sonntagvormittag in Bellenberg ereignet hat. Ein zunächst unbekannter Mann lief durch eine Wohnsiedlung und fotografierte dort mehrere Häuser. Anwohnern fiel die Person auf. Sie verständigten die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten hielten sie den Mann fest.