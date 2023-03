Mann fotografiert Häuser: "Eine komische Geschichte"

Plus Ein Mann läuft durch eine Bellenberger Wohnsiedlung und lichtet mehrere Gebäude ab. Anwohnern bereitet das Sorge. Sie halten ihn fest. Die Polizei nennt Details.

Es ist ein seltsamer Vorfall, der sich am vergangenen Sonntagvormittag in Bellenberg ereignet hat. Ein zunächst unbekannter Mann lief durch eine Wohnsiedlung und fotografierte dort mehrere Häuser. Anwohnern fiel die Person auf. Sie verständigten die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten hielten sie den Mann fest.

Natürlich habe man den Verdacht und die Angst, dass diese Handlungen in Verbindung mit potenziellen Einbrüchen stehen könnten", sagt eine Anwohnerin im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie ergänzt: "Mir ist es nicht wohl dabei, das ist eine komische Geschichte." Zumal Unbekannte vor ein bis zwei Jahren schon einmal in ein Anwesen in der Bellenberer Wohnsiedlung eingebrochen hätten, so die Frau weiter.

Mann fotografiert in Wohnsiedlung in Bellenberg: Anwohner besorgt

Die Polizei kontrollierte den Mann jedenfalls am Sonntag und fand heraus, dass es sich bei ihm um einen Ukrainer handelt, der einen festen Wohnsitz im Landkreis Neu-Ulm hat. Zudem sichteten sie die geschossenen Bilder auf seinem Smartphone. Tatsächlich hatte er mehrere Häuser fotografiert. Die Beamten fanden aber auch Landschaftsaufnahmen, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage mitteilt. Konkrete Hinweise, die auf die Vorbereitung eines Einbruchs hindeuten, lägen nicht vor, so die Mitarbeiterin weiter.

Bei Vorfällen wie diesen, sei es aber genau richtig, dass Anwohnerinnen und Anwohner die Polizei verständigen, betont die Pressesprecherin. Denn dann kontrollieren Beamte die entsprechende Person und können abklären, ob eine mögliche Gefahr besteht oder nicht. (AZ)