Unfall in Bellenberg: Autofahrerin übersieht Fußgängerin

Ein Unfall hat sich in Bellenberg ereignet. Eine Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt.

Eine Fußgängerin ist in Bellenberg durch einen Unfall verletzt worden. Er ereignete sich am Dienstagmorgen um kurz nach 7 Uhr in der Bahnhofstraße. Eine Autofahrerin bog laut Polizei nach links auf einen Parkplatz ab. Dabei übersah sie die auf dem Gehweg befindliche Fußgängerin und stieß mit der Fahrzeugfront gegen sie. Die 18-Jährige stürzte zu Boden und zog sich Schürfwunden zu. (AZ)