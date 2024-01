Buch-Dietershofen

06:00 Uhr

Rokokoperle im Rothtal: Restaurierung legte Besonderheit im "Käppele" frei

Plus Die Filialkirche im Bucher Ortsteil Dietershofen könnte noch mehr Aufmerksamkeit vertragen. Ungewöhnlich ist es nicht nur aus einem Grund.

Von Ralph Manhalter

Prächtig steht sie da inmitten des Ortes, der ganze Stolz der Dietershofer Einwohnerschaft: Offiziell heißt sie "Katholische Filialkirche zur heiligsten Dreifaltigkeit", doch die meisten reden nur vom "Käppele". Im Kunstführer wurde dieses Kleinod einst als der "bemerkenswerteste barocke Saalbau im Landkreis Illertissen" bezeichnet. Es ist nicht die einzige Besonderheit.

Seit wenigen Jahren liegt das pittoreske Gotteshaus unmittelbar an der Ostroute der Oberschwäbischen Barockstraße, die sich hier, von Roggenburg kommend, Dietershofen und Obenhausen durchquerend der Schlosskapelle in Illertissen zuwendet. Vielleicht wird ja eines Tages ein entsprechendes Hinweisschild an der Hauptstraße aufgestellt? Verdient hätte es das in zartem Rosa gehaltene Käppele allemal.

