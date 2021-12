Buch

06:19 Uhr

Für die Schule gibt die VG Buch in den nächsten Jahren viel Geld aus

Die Verwaltungsgemeinschaft Buch will die Grund- und Mittelschule in den nächsten Jahren auf ein hohes technisches Niveau bringen.

Plus Die Gemeinschaftsversammlung der VG Buch beschließt den Haushalt für 2022 und den Finanzplan für die nächsten Jahre. Ein Überblick über die größten Posten.

Von Claudia Bader

Im Haushaltsjahr 2022 hat die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Buch keine Schulden, aber eine allgemeine Rücklage in Höhe von 20.086 Euro. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Bei der Jahresabschlusssitzung der Gemeinschaftsversammlung gab die Verwaltungsangestellte Nicole Keller einen Einblick in den Haushaltsplan und den Satzungsentwurf für 2022. Die Vertreter der drei VG-Mitgliedsgemeinden Buch, Oberroth und Unterroth erteilten ihr einstimmiges Einvernehmen. Auch der Finanzplan der VG für die Jahre 2021 bis 2025 wurde ohne Gegenstimme verabschiedet. Einer der größten Ausgabeposten ist eine Investition an der Grund- und Mittelschule in Buch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen