Unbekannter überholt Traktor und verursacht Unfall

Ein entgegenkommender Autofahrer muss dem riskanten Überholmanöver eines Unbekannten ausweichen und fährt in die Leitplanke. Die Polizei sucht den flüchtigen Verursacher.

Ein unbekannter Autofahrer hat beim riskanten Überholen einen Unfall verursacht und ist dann einfach weitergefahren. Wie die Polizei mitteilt, überholte ein weißes Auto oder Van am Montag um 6.45 Uhr in Nordholz einen Traktor mit Anhänger. Ein entgegenkommender 54-jährige Fahrzeugführer musste stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei diesem Ausweichmanöver touchierte sein Auto die Schutzplanke, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Krumbach weiter, ohne sich um die Situation zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 zu melden. (AZ)