Schaden an Lastwagen nach riskantem Überholmanöver

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht auf der Straße zwischen Nordholz und Breitenthal.

Ein riskantes Überholmanöver zwischen Breitenthal und Nordholz hat ein juristisches Nachspiel für eine Autofahrerin. Wie die Polizei berichtet, überholte eine 30-Jährige am Dienstagmorgen einen Lastwagen auf der Staatsstraße 2018. Währenddessen kam ihr ein anderes Auto entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, scherte die Frau sofort nach rechts ein und streifte mit ihrem Fahrzeugheck das Führerhaus des Sattelzugs. Obwohl der Fahrer des entgegenkommenden Autos gefährdet wurde und am Sattelzug ein Schaden entstand, fuhr die Unfallverursacherin weiter.

Ein Zeuge beobachtete, wie die 30-Jährige in Nordholz anhielt, sich den Schaden am eigenen Auto ansah und weiterfuhr. Eine verständigte Streife hielt die Frau in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Illertissen an. Ein Austausch der Personalien mit dem Fahrer des Sattelzugs wurde veranlasst. Gegen die Frau leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen mehreren Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung und wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. (AZ)