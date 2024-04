Dietenheim

20:55 Uhr

Großprojekt mit Millionen-Invest: Dietenheim bekommt eine Großtankstelle

Plus Am Autobahnzubringer soll in Dietenheim eine "Tankstelle der Zukunft". Betreiber ist die Firma Südramol aus Burgau. Das sind die Pläne.

Von Michael Kroha

Dietenheim bekommt eine neue Tankstelle. Einen entsprechenden Beschluss zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag gefasst. Wie Bauamtsleiter Jonas Merk im Nachgang der Sitzung berichtet, soll es eine "Tankstelle der Zukunft" mit E-Ladesäulen werden. Betrieben wird sie von der Firma Südramol mit Sitz in Burgau.

Standort der neuen Tankstelle wird eine 8500 Quadratmeter große Fläche im Gewerbegebiet "Süd I" sein. Das Grundstück liegt neben dem Autobahnzubringer, der L1268, zwischen dem dortigen Rewe-Supermarkt und dem Gelände der Firma Ehrle an der Industriestraße. Bislang gehört das Areal noch der Stadt, einem Verkauf sei seitens des Gemeinderates bereits zugestimmt worden. Eine entsprechende notarielle Vereinbarung werde zeitnah getroffen, so Merk.

