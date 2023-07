Unfall bei Dietenheim: Zwei Personen werden verletzt

Die Kreuzung an der Wainer Steige gilt als Unfallschwerpunkt. Jetzt hat es dort wieder gekracht.

Wieder einmal kam es am oberen Ende der "Wainer Steige" südlich von Dietenheim zu einem schweren Unfall. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, fuhr ein 81-Jähriger am Samstagmittag kurz nach 12 Uhr mit seinem Mazda-Pkw von Dietenheim kommend auf der Landesstraße 1268 in Richtung Hörenhausen. An der Einmündung der von Süden kommenden Landesstraße 280 bog er nach links in Richtung Wain ab und übersah dabei einen von Hörenhausen her entgegenkommenden VW-Golf, mit dem ein 44-Jähriger geradeaus in Richtung Dietenheim durchfahren wollte.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der mutmaßliche Unfallverursacher leicht und der Golffahrer schwer verletzt wurden. Beide wurden in Kliniken gebracht. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen sowie einem Notarzt im Einsatz; die Feuerwehr Dietenheim sperrte die Straße, nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf und war bei den Aufräumungsarbeiten behilflich. Der Sachschaden wird von der Polizei mit rund 15.000 Euro angegeben.