Kleintransporter fährt in Filzingen gegen einen Carport

Ein 24-Jähriger verursacht beim Wenden einen Schaden in Filzingen. Eine Zeugin beobachtet den Unfall und informiert den betroffenen Eigentümer.

Beim Wenden in einer Hofeinfahrt in Filzingen hat ein Kleintransporter einen Carport beschädigt. Weil der Verursacher danach weiterfuhr, ohne den Unfall zu melden, erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Unfallflucht.

Der 24-jährige Fahrer wendete nach Angaben der Polizei am Donnerstag gegen 16.30 Uhr mit dem Kleintransporter in der Hofeinfahrt eines Wohnanwesens an der Blütenstraße. Dabei touchierte er mit dem Fahrzeug einen Carport und verursachte so einen Schaden, der auf 5000 Euro geschätzt wird. Der 24-Jährige bemerkte die Kollision und klingelte deshalb an dem Haus. Da niemand öffnete, setzte er seine einfach Fahrt fort.

Eine Zeugin hatte sich das Kennzeichen des Kleintransporters gemerkt

Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte eine Zeugin allerdings den Unfall beobachtet und sich das amtliche Kennzeichen des Kleintransporters gemerkt. Das teilte sie wenig später dem Geschädigten mit, der die Polizei rief. Über das Kennzeichen konnte der 24-Jährige schließlich ausfindig gemacht werden. (AZ)