Thomas Neudecker ist auf der Suche nach den größten Talenten in Schwaben

Plus Thomas Neudecker aus Buch trainiert beim Fußballturnier „Vier Regionen für Europa“ die Auswahl des Bezirks Schwaben. Was die Aufgabe so speziell macht.

Von Stephan Schöttl

In Deutschland, sagt man immer wieder scherzhaft, gibt es über 80 Millionen Bundestrainer. Weil über die Fußball-Nationalmannschaft eben gerne geredet und oft geschimpft wird. Dabei hat es deren Trainer nicht leicht, muss aus einer Vielzahl von guten Spielern die heraussuchen, die das Land auf dem Rasen sportlich vertreten. So ein bisschen wie ein Bundestrainer darf sich demnächst auch Thomas Neudecker aus dem Bucher Ortsteil Dietershofen fühlen. Er wurde vom Bezirk Schwaben mit der Aufgabe bedacht, zusammen mit dem Ostallgäuer Armin Stich die Schwaben-Auswahl für die Jugendbegegnung „Vier Regionen für Europa“ zusammenzustellen. „Das ist für mich natürlich eine große Ehre. Ich habe nicht lange darüber nachdenken müssen, als ich gefragt wurde“, sagt er.

Neudecker ist seit vielen Jahren beim FC Memmingen engagiert, war dort schon Sportlicher Leiter der Jugend-Abteilung, gehört inzwischen zum Trainerstab der U15, die in der Regionalliga spielt, und ist als Ausbildungskoordinator des Vereins tätig. Außerdem trainiert er als A-Lizenz-Inhaber für den Bayerischen Fußball-Verband unter anderem die Regional- und Bayernauswahl und ist in der Trainerausbildung sehr aktiv.

