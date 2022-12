Biberachzell

Als die Herren von Thürheim über Biberachzell herrschten

Plus Die Ritterschaft Biberachzell war ein weltliches Territorium des Heiligen Römischen Reiches. Der Name ruft allerdings falsche Assoziationen hervor.

Von Ralph Manhalter

Ritterherrschaft Biberachzell – so lautete vor langer Zeit die offizielle Bezeichnung für das kleine weltliche Territorium des Heiligen Römischen Reiches. Wer aber nun an Männer denkt, die in schweren Rüstungen auf dem Pferd sitzen, lässt sich wahrscheinlich von den Auswüchsen der romantischen Fantasie täuschen. Was hatte es wirklich mit den Rittern in Biberachzell auf sich?

