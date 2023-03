Die Straße im Neubaugebiet in Hegelhofen hat jetzt einen Namen

Plus Mit knapper Mehrheit spricht sich der Weißenhorner Bauausschuss dafür aus, eine neue Straße nach einem ehemaligen Hegelhofer Bürgermeister zu benennen.

Im Norden von Hegelhofen hat die Stadt Weißenhorn ein Neubaugebiet erschlossen. Eine Straße zieht sich durch das Areal, bald werden die ersten Grundstücke bebaut. Künftige Bewohnerinnen und Bewohner des Gebiets "Unterfeld" können sich schon einmal den Namen vormerken, den die neue Straße bekommt: Ludwig-Kuhn-Straße. Damit hat sich ein lokaler Namensgeber gegen eine berühmte Widerstandskämpferin durchgesetzt.

Der Vorschlag von Bernhard Jüstel (Freie Wähler/WÜW) wurde mit einer knappen Mehrheit von 7:6 Stimmen im Bauausschuss angenommen. In seinem Antrag hatte der Stadtrat darauf verwiesen, dass die Dorfgemeinschaft den Wunsch geäußert habe, die neue Straße nach dem ersten eingesetzten Bürgermeister nach dem Zweiten Weltkrieg der damals selbstständigen Gemeinde Hegelhofen zu benennen. Ludwig Kuhn habe diesen Amtsauftrag mit viel Herzblut und Aufopferung erfüllt bis zu seinem plötzlichen Tod im Jahre 1962, schrieb Jüstel. In dieser mit vielen Entbehrungen und Herausforderungen verbundenen Aufbauzeit nach dem Krieg habe er seine ganze Kraft eingesetzt. "Aus diesem Elan erwuchs eine wiedererstarkte Dorfgemeinschaft, neben den großen Herausforderungen, die zu bewältigen waren, wie zum Beispiel, die Flüchtlings- und Vertriebenensituation in dem damals kleinen Ort zu lösen", führte der Antragsteller weiter aus.

Einige Hegelhofer haben an einer Umfrage über WhatsApp teilgenommen

Zwei weitere Vorschläge gab es noch von der Stadtverwaltung: "Ettalstraße" und "Sophie-Scholl-Straße". Ersteres wurde im Hinblick darauf angeregt, dass in östlicher Verlängerung des Baugebiets am Waldrand eine Feldkapelle mit einer Kopie des Gnadenbilds von Kloster Ettal steht. Dieser Name war allerdings schnell aus dem Rennen. Das bekannte Mitglied der Widerstandsgruppe "Weiße Rose" hingegen konnten sich einige Mitglieder des Gremiums gut als Namensgeberin vorstellen.

Die Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz (CSU), die die Sitzung leitete, betonte: "Wir können in unserer Abstimmung nichts falsch machen." Sie wohnt selbst in Hegelhofen und hatte nach eigenen Angaben über WhatsApp-Gruppen eine Umfrage unter Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils gestartet. Etwa 40 Rückmeldungen habe sie bekommen, berichtete sie. Das Ergebnis sei ein Patt gewesen, "Ludwig-Kuhn-Straße" und "Sophie-Scholl-Straße" hätten gleich viele Stimmen erhalten.

Künftige Eigentümer müssen im Baugebiet "Unterfeld" Fernwärme beziehen

Andreas Ritter (FDP) war der Meinung, dass das Gremium über diese beiden Namen abstimmen sollte. Doch das hielt Jürgen Bischof ( Freie Wähler/WÜW) für unnötig. Er sagte: Wenn es doch schon den Vorschlag gebe, die Straße nach einer Person aus Hegelhofen zu benennen, dann solle man doch bitte diesen zur Abstimmung stellen. So kam es dann auch und der ehemalige Bürgermeister erhielt den Vorzug.

Einen weiteren maßgeblichen Beschluss für das Baugebiet "Unterfeld" hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung getroffen. Jeder der dortigen Bauplätze wurde mit einem Fernwärme-Anschluss versehen. Nach Ansicht der Stadtverwaltung bietet sich deshalb an, einen Anschluss- und Abnahmezwang für die Fernwärme von zehn Jahren festzusetzen. Den Kaufverträgen wird eine entsprechende Bezugsurkunde als Anlage beigefügt. Einstimmig sprachen sich die Stadträtinnen und Stadträte dafür aus.