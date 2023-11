Auto kommt von der Fahrbahn ab: Fahrer unter Alkoholeinfluss

Ein Autofahrer wird nach einem Unfall zwischen Fellheim und Heimertingen in eine Klinik eingeliefert. Die Polizei stellt den Führerschein des Mannes sicher.

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer am Samstagabend gegen 20 Uhr bei einem Unfall zwischen Fellheim und Heimertingen erlitten. Der 30-Jährige befuhr dem Polizeibericht zufolge mit seinem Wagen die Ortsverbindungsstraße von Fellheim in Richtung Memmingen. In einer Linkskurve kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte es mit einer Leitplanke, weshalb bei dem Fahrzeug die Airbags auslösten. Der Fahrer wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Am Auto des Mannes entstand ein Totalschaden

Wie die Polizei weiter mitteilt, entstand an der Leitplanke ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich, am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 12.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst, die Polizisten stellten auch den Führerschein des Mannes sicher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)