Unfall auf der A7: Verursacher flüchtet

Nach einem Überholmanöver gerät das Auto eines 30-Jährigen ins Schleudern. Doch der Verursacher kümmert sich nicht um den Schaden.

Am frühen Samstagmorgen hat sich auf der A7 ein Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei war gegen 3.19 Uhr ein 30-jähriger Autofahrer in Fahrtrichtung Füssen auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Im Bereich des Autobahndreiecks Hittistetten wechselte knapp vor dem 30-Jährigen ein silberner Kombi zum Überholen vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Um ein Auffahren zu vermeiden, leitete der 30-Jährige eine Vollbremsung ein, so die Polizei.

Sein Fahrzeug geriet daraufhin ins Schleudern, kam nach rechts und kollidierte dort mit der Schutzplanke. Das Fahrzeug kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Fahrer des silbernen Kombi setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen. Am Auto und an der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von 2150 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der VPI Günzburg unter Telefon 08221/919-311 in Verbindung zu setzen. (AZ)