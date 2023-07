Schwerer Unfall in Illerberg: Kraftradfahrer kracht in Auto

Am frühen Freitagmorgen hat sich ein Mann bei einem Unfall in Illerberg schwer verletzt. Mit seinem Zweirad prallte er auf ein vorausfahrendes Auto.

Ein 55-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Illerberg schwer verletzt worden. Am Freitag befuhr der Mann gegen 5.15 Uhr mit seinem Kraftrad die Heerstraße in Richtung Witzighausen. Wie die Polizei mitteilt wollte vor dem 55-Jährigen ein 43-Jähriger mit seinem Auto am Ortsende von Illerberg nach links in die Witzighauser Straße abbiegen. Das erkannte der Mann zu spät. Er versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, doch der55-Jährige krachte er mit seinem Krad linksseitig in das Heck des Autos. Dabei brach er sich das Bein. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Zum finanziellen Schaden teilt die Polizei mit: "Am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro, am Pkw in Höhe von circa 3000 Euro. Letzterer war noch fahrbereit, das Zweirad musste abgeschleppt werden." Die Feuerwehr Illerberg-Thal war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort und kümmerte sich um die Verkehrsregelung. Das vom verunfallten Krad ausgelaufene Öl wurde von der Straßenmeisterei abgebunden. Der 55-jährige Unfallverursacher müsse mit einem Bußgeld rechnen, da er einen zu geringen Abstand zu seinem Vordermann eingehalten hatte, so die Polizei. (AZ)