30-jähriger Autofahrer weicht bei Illertissen Reh aus und prallt gegen Baum

Auf dem Weg nach Illertissen muss ein 30-jähriger Autofahrer einem Reh ausweichen und fährt deswegen gegen einen Baum. Sein Beifahrer verletzt sich schwer.

Ein 30-jähriger Autofahrer ist am frühen Dienstagmorgen gegen 3.40 Uhr auf der Kreisstraße 5 zwischen Unterroth und Illertissen einem Reh ausgewichen, das die Straße überquerte. Wie die Polizei mitteilt, prallte er anschließend gegen einen Baum.

Der Beifahrer verletzte sich bei dem Unfall bei Illertissen schwer

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der 35-jährige Beifahrer hingegen schwerer. Er wurde durch den Rettungsdienst mit dem Verdacht auf eine Fraktur in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. An dem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 3500 Euro. (AZ)