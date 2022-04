31-Jährige kracht bei Illertissen in Brückengeländer

Die betrunkene Autofahrerin verirrt sich auf eine gesperrte Straße. Dort kommt es auf einer Brücke zu einem Unfall, bei dem sie schwer verletzt wird.

Am frühen Morgen des Karfreitags ereignete sich gegen fünf Uhr zwischen Illertissen und Au ein schwerer Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, war eine 31-jährige Frau mit einer 34-jährigen Bekannten in Streit geraten und sie fuhr deshalb allein mit ihrem Auto vom Ort des Streites weg. Die Frau war alkoholisiert, es krachte heftig.

Die 31-Jährige war entweder ortsunkundig oder hatte wegen der später durch die Polizei festgestellten Alkoholisierung die Orientierung verloren. Deshalb verließ sie am westlichen Ende der Franz-Eugen-Huber-Straße, an der Ecke zur Bruckhofstraße, die öffentliche Straße und fuhr vor der Einfahrt des E-Werks der Unteren Iller AG in Richtung Norden auf die gesperrte Straße ein, die in Richtung Au führt. Dort prallte sie bereits nach 20 Metern mit offensichtlich beträchtlicher Geschwindigkeit frontal gegen das Geländer der Brücke, die über das trockene Bachbett des ehemaligen „Ochsenbaches“ führt.

Unfallfahrerin wurde schwer verletzt

Es gelang ihr noch, ihre 34-jährige Freundin zu verständigen, mit der sie zuvor gestritten hatte. Diese alarmierte die Polizei, die sie in ihrem Auto sitzend antraf. Nach Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde sie mit schweren, aber erstem Anschein nach nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr Illertissen, die gerufen worden war, weil zunächst angenommen wurde, dass die Fahrerin mit hydraulischem Rettungswerkzeug aus dem Unfallauto befreit werden musste, brauchte nicht einzugreifen. Am Pkw entstand Totalschaden; gegen die 31-Jährige wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt.