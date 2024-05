Unbekannte hinterlassen Schmierereien und Brandflecke am Badesee in Au

Am Badesee in Au haben Unbekannte einen Sachschaden im dreistelligen Bereich verursacht. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Unbekannte haben am Badesee in Au mehrere Schäden hinterlassen und damit einen Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro verursacht. Die Polizei Illertissen vermutet, dass die Täterinnen oder Täter in der Nacht vom 11. auf den 12. Mai dort "randaliert" haben.

Unbekannte beschädigten vor allem Steg am Badesee in Au

Den Steg beschmierten sie mit einem wasserfesten Stift und hinterließen Brandflecke im Holz. Auch die Halterung für die Papiertücher in der Toilette wurde beschädigt. Die Polizei Illertissen bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)