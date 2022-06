Illertissen

Autos in Illertissen angefahren: Eine Verursacherin wird ermittelt

Eine Unfallflucht konnte die Polizei in Illertissen schnell klären, im Fall einer anderen werden Zeuginnen und Zeugen gesucht.

In Illertissen haben zwei Personen am Wochenende Unfallflucht begangen. Beide fuhren gegen geparkte Autos und entfernten sich anschließend vom Unfallort. Eine Verursacherin, eine 30-Jährige, konnte nach Angaben der Polizei dank Zeugenangaben ermittelt werden. Im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, krachte es in der Straße Am Sailer's Hölzle. Die Geschädigte fand nahe ihrem schwarzen Audi zwei kleinere Plastikteile. Dadurch wurde sie auf den Schaden an der Fahrzeugfront aufmerksam. Nach Einschätzung der Polizei stammen die Teile sehr wahrscheinlich vom Fahrradpedal des Unfallverursachers oder der -verursacherin. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. Eine Unfallverursacherin konnte die Polizei dank Zeugenhinweisen ermitteln Auch eine 30-Jährige flüchtete am Sonntagmittag nach einem Unfall. Wie die Polizei mitteilt, fuhr sie im Bereich der Spitalstraße in Illertissen mit ihrem Auto rückwärts aus einer Einfahrt und übersah dabei ein gegenüber abgestelltes Auto. Es kam zur Kollision. Anschließend setzte die 30-Jährige ihre Fahrt unvermittelt fort. Zwei Zeugen hatten den Zusammenstoß beobachtet und verständigten die Polizei. Da sie sich Teile des Kennzeichens merkten, wurde die Unfallverursacherin schnell ermittelt. Bei der Überprüfung ihres Wagens stellten die Beamten schließlich passende Unfallspuren fest. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf 2500 Euro geschätzt. (AZ)

