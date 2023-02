Illertissen

07:53 Uhr

Bahnübergänge in Illertissen werden gesperrt

In Illertissen werden in den kommenden Wochen Bahnübergänge gesperrt.

In den kommenden Wochen plant die Deutsche Bahn in Illertissen Instandsetzungsarbeiten. Was das für Fahrer und Fußgänger bedeutet.

Die Bahnübergängen im Stadtgebiet von Illertissen werden in den kommenden Wochen gesperrt. Das hat die Stadtverwaltung am Montagabend auf Facebook bekannt gegeben. Auch Fußgänger und Radfahrer sind von den Sperrungen betroffen. Bauarbeiten: Bahnübergänge für Autos, Fußgänger und Radler gesperrt Im Auftrag der Deutschen Bahn werden in den kommenden Wochen an den Bahngleisen und den Bahnübergängen im Bereich von Illertissen Arbeiten durchgeführt. Daher müssen laut Stadtverwaltung die einzelnen Bahnübergänge zu den aufgeführten Zeiten für den gesamten Verkehr komplett gesperrt werden. Es sei dabei auch keine Querung für Fußgänger und Radfahrer möglich, heißt es aus dem Rathaus. Diese Übergänge sind betroffen: Bahnübergang Stelleweg vom Donnerstag, 2. März, 18 Uhr, bis Freitag, 3. März, 8 Uhr. Die Umleitung erfolgt über den Bahnübergang Binsengrabenweg.

Bahnübergang Dietenheimer Straße vomFreitag, 3. März, 8 Uhr, bis Samstag, 7. März, 20 Uhr.

vomFreitag, 3. März, 8 Uhr, bis Samstag, 7. März, 20 Uhr. Bahnübergang Auer Straße vom Dienstag, 21. März, 18 Uhr bis Montag, 27. März, 20 Uhr.

vom Dienstag, 21. März, 18 Uhr bis Montag, 27. März, 20 Uhr. Bahnübergang Aumühle von Mittwoch, 22. März, 6 Uhr, bis Freitag, 24. März, 22 Uhr. In der Zeit zwischen 7 und 17 Uhr ist hier eine Querung für Fußgänger und Radfahrer möglich. Die Umleitungstrecken sind laut Stadtverwaltung jeweils ausgeschildert. (AZ)

