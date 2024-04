Betrunkener Autofahrer soll andere Verkehrsteilnehmer ausgebremst haben

Die Illertisser Polizei überprüft den Fahrer eines roten Mini, dem Nötigung im Straßenverkehr vorgeworfen wird. Dabei legt er sich mit den Beamten an.

Ein betrunkener Autofahrer und dessen offenbar rücksichtsloses Verhalten haben am Samstagabend die Polizeiinspektion Illertissen beschäftigt. Gegen 19.50 Uhr wurde die Dienststelle laut Polizeibericht über einen Streit zwischen zwei Autofahrern informiert. Die beiden Fahrzeuge waren demnach gegen 19.45 Uhr von Illertissen auf der Kreisstraße 9 in Richtung Tiefenbach unterwegs. Auf dieser Strecke wurde der Mitteiler nach eigenen Angaben bereits mehrfach von dem vorausfahrenden roten Mini ausgebremst. Auf der Höhe von Betlinshausen, an der Einmündung des Tiefenbacher Wegs, soll der Fahrer des Minis abrupt eine Vollbremsung gemacht haben und sich mit dem Wagen quer über die gesamte Fahrbahn gestellt haben. Dabei hat wohl auch der Gegenverkehr stark abbremsen müssen. Der Fahrer stieg dem Anrufer zufolge aus und es kam zu einem Streit, unter anderem auch mit Beleidigungen. Im Anschluss fuhr der Mann mit seinem Auto weiter.

Der 50-Jährige wehrte sich massiv gegen eine Blutprobe

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der Fahrzeughalter unter seiner Adresse aufgesucht. Der 50-Jährige war anwesend, allerdings deutlich alkoholisiert und aggressiv gegenüber den Beamten. Da der Verdacht bestand, dass der Mann betrunken Auto gefahren war, ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an. Da der Mann sich nach Polizeiangaben weiterhin unkooperativ zeigte, mussten die Beamten Zwang anwenden, um ihn zur Dienststelle zu bringen und dort eine Blutprobe zu nehmen. Dabei leistete der 50-Jährige erheblichen Widerstand, weshalb weitere Unterstützungsstreifen hinzugerufen wurden. So erfolgte schließlich die Blutentnahme und der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Anschließend wurde der Mann wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung. Zeuginnen und Zeugen dieses Vorfalles - insbesondere Personen, die dem roten Mini am Samstagabend entgegenkamen und ebenfalls behindert wurden - werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)