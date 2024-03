Illertissen

vor 49 Min.

Betrunkener E-Bike-Fahrer kracht im Kreisverkehr gegen Auto

Besoffen fährt ein 37-Jähriger in einen Kreisverkehr in Illertissen. Dort kracht er in ein anderes Auto und verletzt sich. Nun ermittelt die Polizei.

Ein betrunkener E-Bike-Fahrer hat am Montag in einem Illertisser Kreisverkehr einen Unfall verursacht, bei dem er selbst verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, sei der 37-Jährige in den Kreisverkehr an der Dietenheimer Straße/Bruckhofstraße gefahren, ohne auf das Auto einer 34-jährigen Autofahrerin zu achten. Die Frau war bereits im Kreisverkehr und der Fahrradfahrer hätte warten müssen. Er fuhr gegen das Auto und stürzte anschließend zu Boden. Dabei hat er sich am Kopf verletzt und eine Rippe gebrochen. 37-jähriger E-Bike-Fahrer verletzt sich bei Unfall in Illertissen Rettungssanitäter brachten den Mann ins Krankenhaus und behielt ihn dort zur stationären Behandlung. Nach einem Alkoholtest der Polizei soll der Mann über ein Promille gehabt haben. Theoretisch gilt beim Fahrradfahren, entgegen der Regel bei Autofahrern, eine Promille-Obergrenze von 1,6 Promille. Wegen des Unfalls ermittelt die Polizei gegen den Mann wegen "Gefährdung des Straßenverkehrs". Es soll ein Sachschaden von rund 3.100 Euro entstanden sein. (AZ)

