Illertissen

18:00 Uhr

Das wird 2024 in Illertissen wichtig

Plus Ein "Baustellenjahr" ist vorüber, ein neues hat begonnen. Kleine und große Vorhaben stehen an. Manche werden beendet, andere beginnen erst. Ein Überblick.

Von Sebastian Mayr

2023 war ein Baustellenjahr in Illertissen, 2024 stehen wieder viele Bauprojekte in der Stadt an. Und nicht nur das: Neben den beliebten Musikreihen wird das Kinderfest nach langer Pause wieder gefeiert. Daneben stehen ein kleineres und zwei große Jubiläen an.

Straßen, Wasserleitungen und Kanäle werden auch in diesem Jahr saniert, "in großem Umfang", wie Bürgermeister Jürgen Eisen beim Neujahrsempfang ankündigte. Für Anwohnerinnen und Anwohner sind Baustellen im Stadtgebiet oft eine Zumutung, verzichtbar sind sie deswegen nicht. "Das nicht sichtbare Fundament unserer Stadt muss zeitgemäß sein", betonte Eisen. Die Infrastruktur wird nicht nur saniert, sondern auch erweitert. Der Bürgermeister kündigt an, dass das Radwegenetz ausgebaut wird. Daneben sollen weitere Bäume und Sträucher gepflanzt sowie Blühwiesen angelegt werden. Gebaut wird 2024 aber auch im sichtbaren Bereich, dazu zählen Großprojekte.

