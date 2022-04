Die Blasmusik kehrt an Ostern zurück nach Illertissen

Die Stadtkapelle spielt nach zwei Jahren Pause wieder ihr Osterkonzert. Sinfonische Blasmusik, aber auch Klassiker der Filmmusik sind zu hören.

An Ostern feiert auch die Blasmusik in gewissem Sinne wieder "Auferstehung": Das Osterkonzert der Stadtkapelle Illertissen findet nach zwei Jahren Unterbrechung wieder statt.

Gemäß den neuesten Bestimmungen in Bayern gibt es keine Zugangsbeschränkungen mehr. Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen bleiben zwar empfohlen, sind aber nicht mehr verpflichtend vorgeschrieben. Das Konzert beginnt am Abend des Ostersonntags, 17. April, um 19 Uhr in der Vöhlinhalle im Sportzentrum an der Dietenheimer Straße. Die Bestuhlung ist flexibel gestaltet; damit auch Abstandsregeln eingehalten werden können.

Osterkonzert in Illertissen: Das steht auf dem Programm

Dirigent Stefan Tarkövi und sein aktuell knapp sechzig Aktive umfassendes Blasorchester haben eine Vortragsfolge erarbeitet, die sowohl im Bereich der sinfonischen Musik als auch aus der populären Film- und Unterhaltungsmusik einiges zu bieten hat. Das gesamte Programm wird ohne Pause gespielt, um unnötiges Gedränge zu vermeiden.

Die Reihe der sechs Vorträge wird mit einem klassischen "Opener" beginnen: Von Alfred Reed erklingt "A Festival Prelude", worin die Freude darüber zum Ausdruck kommt, dass nun wieder in voller Besetzung gespielt werden darf. Vom Schweizer Komponisten Mario Bürki folgt mit "Flight" ein Stück, in dem das Publikum den Flug in einem Kleinflugzeug über die Alpen miterleben wird. Von Johan de Meij folgt die dreisätzige Suite "Aquarium".

Fantasy-Erzählung und Western-Klassiker beim Konzert

Dann wird es märchenhaft: Der belgische Komponist Bert Appermont hat die Fantasy-Erzählung "Gullivers Reisen" in Form einer viersätzigen Suite gestaltet. Das Konzert endet mit zwei Klassikern der Filmmusik: John Williams ist mit seiner "Indiana Jones Selection" sowie wiederum von Johan de Meij, der große Klassiker der Western-Filmmusik: "Moment for Morricone" setzt einen glanzvollen Schlusspunkt unter das Osterkonzert 2022, ehe das Publikum traditionell mit einem schwungvollen Konzertmarsch als Zugabe verabschiedet wird.

Info Karten sind ab 1. April bei "Buch und Musik" am Martinsplatz 1 in Illertissen oder bei Teresa Lambacher (Telefon 0176/67679744) zu haben. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Restkarten gibt es an der Abendkasse.