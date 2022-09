Ein Vhs-Programm für Seniorinnen und Senioren

Lokal In Illertissen startet im Oktober ein Pilotprojekt mit 23 Angeboten speziell für die ältere Generation. Das ist dabei alles geboten.

Gedächtnistraining, Sitzballett, PC-Grundlagen oder Schafkopf: Die Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm hat erstmals ein ganz auf Seniorinnen und Senioren zugeschnittenes Programm aufgelegt. Ab Oktober findet eine ganze Reihe von Veranstaltungen in Illertissen statt.