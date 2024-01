Illertissen

Illertissen will keinen Backshop auf dem Aldi-Parkplatz

Plus Der Discounter ändert sein Konzept und will den Supermarkt durch einen Neubau ersetzen. Eine geplante zusätzliche Erweiterung weckt Befürchtungen.

Gerade einmal zwei Jahrzehnte nach dem Bau möchte Aldi den Supermarkt nahe der Ulmer Straße abreißen und neu bauen. Die Discounter-Kette führt ein neues Konzept ein und erneuert daher die Filialen – vor einem Jahr wurde beispielsweise der neu gebaute Supermarkt im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen eröffnet. In Illertissen sollte der Neubau durch eine Bäckerei ergänzt werden. Doch daraus wird nichts.

Die Verkaufsfläche des Supermarkts soll auf das zulässige Maximum erweitert werden, das sind nach Angaben von Stadtplaner Florian Schilling 1200 Quadratmeter. Ein Backautomat ist auch auf den Plänen für das neue Gebäude erkennbar, dennoch wollte Aldi zusätzlich einen Backshop in einem Container auf dem Parkplatz einrichten. Details sind nicht bekannt. Vermutet wird, dass der Discounter eine Bäckerei als Pächter gewinnen will. Mit dem Container auf dem Parkplatz hat der Illertisser Bauausschuss keine Probleme, mit einem Backshop dagegen schon. Einen solchen gibt es übrigens auch in Burlafingen nicht.

