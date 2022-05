Mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigung in der Mainacht

Ein besprühtes Bushäuschen, umgeworfenes Schild und abgehängter Verkehrsspiegel: Die Polizei Illertissen verzeichnet in der Freinacht einige Sachbeschädigungen.

Bei der Polizei Illertissen sind im Zuge der Mainacht mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigungen eingegangen. Laut Polizeibericht besprühten Unbekannte in Kellmünz im Bereich der Gartenstraße einen Firmentransporter mit schwarzer Farbe. Dieselben Täter oder Täterinnen tobten sich vermutlich auch am Bushäuschen in der Römerstraße aus. Dort wurden verschiedene Buchstabenkombinationen mit schwarzer Farbe aufgesprüht. Was diese bedeuten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

In Au knickten Unbekannte ein Verkehrsschild an der Einmündung der Gartenstraße in die Dorfstraße um. Es wurde in einem angrenzenden Grünstreifen abgelegt. Im Vöringer Ortsteil Illerberg demontierte jemand einen Verkehrsspiegel in der Weißenhorner Straße. Noch ist unklar, ob dabei ein Schaden entstand. Insgesamt schätzen die Beamten den Schaden auf 2600 Euro. In allen Fällen bittet die Polizei Illertissen um Hinweise unter Telefon 07303/96510. (AZ)