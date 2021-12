Mit dem Zug aus dem Illertal schneller nach München

Die Bahnverbindung in die Landeshauptstadt über den Knotenpunkt Memmingen ist deutlich schneller geworden. Auch Kommunen in Baden-Württemberg profitieren.

Vom südlichen Landkreis kommt man jetzt über Memmingen auf dem schnellsten Weg nach München - zumindest mit dem Zug. Darauf hat jetzt das Landratsamt Neu-Ulm hingewiesen. Möglich macht das die Elektrifizierung des Schweizer Fernverkehrszuges auf der Strecke Memmingen-München vor einem Jahr.

Für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Neu-Ulm bedeutet das eine wichtige Verbesserung. So ist man in einer Stunde und fünf Minuten von Memmingen in München. Die Anbindung des südlichen Landkreises erfolgt über die Linie RE75 (Ulm-Kempten), die stündlich den Knotenpunkt Memmingen bedient, sodass die Fahrzeitverkürzung nach München auch im Illertal ( Illertissen, Bad Grönenbach, Dietmannsried) spürbar wird.

Schnellere Züge sind ohne Aufpreis Richtung München unterwegs

Von den neuen blauen Nahverkehrszügen des Typs FLIRT3 fahren künftig täglich acht Zugpaare (RE) als Expresszüge von Memmingen nach München. Sie sind damit ebenso schnell wie die Fernverkehrszüge, obwohl sie außer in Buchloe auch in Mindelheim und Türkheim sowie in München-Pasing halten. Trotzdem fällt kein Aufpreis an, da die gleichen Tarife wie beim übrigen Personen-Nahverkehr gelten. „Die Angebotserweiterung ist für die Pendler und Reisenden eine erfreuliche Botschaft“, so Landwirtschaftsminister a. D. Josef Miller, der sich seit vielen Jahren für die Verbesserungen im Schienenverkehr engagiert, und Landrat Thorsten Freudenberger. Die beiden Politiker weisen auch darauf hin, dass die Fahrzeit beispielsweise zum Arbeiten genutzt werden kann, denn die Züge verfügen über einen WLAN-Anschluss.

Der Landrat verweist auf einen weiteren Vorteil: „Zudem braucht man nun nicht mehr auf den Fahrplan schauen, da der Taktfahrplan leicht im Kopf zu behalten ist.“ In jeder Stunde verkehren die Züge von Memmingen nach München mit einer Fahrzeit von einer Stunde. Gegenüber den übrigen Zügen beträgt die Zeitersparnis knapp eine halbe Stunde. Zwischen Memmingen und Lindau gibt es für alle Stationen ein stündliches Zugangebot. Hiervon profitieren auch die angrenzenden Kommunen in Baden-Württemberg.

„Wir freuen uns mit den direkten Anliegern der Stecke und werten die positiven Erfahrungen als wichtiges Signal für den weiteren Ausbau des Schienenpersonenverkehrs in unserer Region. Mit der Regio S-Bahn Donau-Iller konnten wir in den vergangenen Tagen ebenfalls einen wichtigen Meilenstein setzen und sehen der weiteren Entwicklung positiv entgegen“, so die beiden Politiker. Denn, dass die länderübergreifende Zusammenarbeit funktioniert, zeige sich auch durch die drei weiteren Linien der Regio S-Bahn, die letztes Wochenende ihren Betrieb aufgenommen hat. (AZ)

