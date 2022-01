Neuer Name für die Illertalklinik: Hier können Sie abstimmen

Auf der Suche nach einem neuen Namen für die Gesundheitseinrichtung in Illertissen haben Leserinnen und Leser viel Kreativität bewiesen. Stimmen Sie jetzt ab!

Historisch, christlich oder technisch, kurz und knapp oder doch ein bisschen ausführlicher: Die Ideen unserer Leserinnen und Leser für den neuen Namen des Gesundheitszentrums Illertissen sind vielfältig und sehr kreativ. Gemeinsam mit den Stiftungskliniken haben wir Vorschläge gesucht, wie die ehemalige Illertalklinik als neue Pflegeeinrichtung jetzt heißen soll. Bevor es jetzt mit der Abstimmung losgeht, bei der unsere Leserinnen und Leser über den endgültigen Namen entscheiden, hier ein Überblick über die mehr als 30 eingegangenen Ideen.

Von der Vielzahl und Vielfalt der Einsendungen war auch Stiftungsdirektor Marc Engelhard positiv überrascht. "Wir sind den Leserinnen und Lesern der IZ sehr dankbar für die vielen interessanten Vorschläge." Gemeinsam mit Kliniken-Sprecherin Edeltraud Braunwarth und unserer Redaktion wählte der Stiftungsdirektor vier Vorschläge aus, die nun zusammen mit den beiden aus der Politik genannten Namen in die Abstimmung gehen.

Die Geschichte der Illertalklinik soll nicht vergessen sein

Im Jahr 1909 wurde in Illertissen kräftig gebaut: In Sichtweite der alten Turnhalle entstand das Krankenhaus der Stadt, noch im selben Jahr wurde der Bau mit der schmucken Fassade fertig. 1967 verschwand diese jedoch, als ein Funktionsbau errichtet wurde. Ein eigenständiges Krankenhaus war die Illertisser Klinik ab 2005 nicht mehr - in diesem Jahr wurde das ehemalige Kreiskrankenhaus Teil der Kreisspitalstiftung Weißenhorn. Es folgte die umstrittene Schließung der Geburtsstation und schließlich das Aus für den Klinikbetrieb. Jetzt steht der Wandel des Hauses zur Pflegeeinrichtung kurz vor dem Abschluss, eigentlich also einem Neubeginn.

Doch die Geschichte der Illertalklinik soll nicht vergessen sein, das spiegelt sich auch in vielen Vorschlägen der Leserinnen und Leser wieder, die auf unseren Aufruf hin genannt wurden. "Illertalpflege" und "Haus Illertal" wurden beispielsweise als Vorschläge genannt. Aber einige Vorschläge gehen sogar noch weiter in die Vergangenheit zurück: Das "Tussahaus", "Haus Tussa" und auch MeTUSSAlem" weisen auf den ersten, 954 n. Chr. erstmals urkundlich erwähnten Namen des Ortes hin. Und vermutlich auch mit Blick auf den legendären Frieden von Tussa, den König Otto I. mit seinem Sohn Herzog Liudolf von Schwaben hier geschlossen hatte, um dann anschließend mit einem vereinten Heer auf dem Lechfeld das weitere Vordringen der Ungarn zu verhindern. "Pugnamus Pro Pace - "Wir kämpfen für den Frieden" ist seitdem der Leitspruch Illertissens und mit den drei P im Stadtwappen verewigt. Frieden als Grundlage für ein Haus, in dem Menschen gepflegt werden: sicher auch ein schöner Gedanke bei der Namensfindung.

Neuer Name für Gesundheitszentrum Illertissen: Auch die Vöhlin spielen eine Rolle

Auch die Vöhlin als ehemalige Stadtherren und Namensgeber des Schlosses haben einige Namensvorschläge inspiriert: "Vöhlin-Pflegeheim", "Vöhlinresidenz", "Pflege unterm Vöhlinschloss" oder schlicht "Haus Vöhlin" wurden hier ins Rennen geschickt. Wie die Fürsten könnten sich die Bewohner der Gesundheitseinrichtung fühlen, wenn Vorschläge wie "Senioren-Residenz Illertissen" oder die "Residenz Schlossblick" das Rennen machen.

Der christlichen Prägung der Stadt tragen Vorschläge mit den Namen von Heiligen Rechnung: "Haus Camillo" verweist auf Camillo de Lellis, den italienischen Ordensgründer und Heiligen, der als Schutzpatron der Sanitäter gilt. Das "Seniorenhaus St. Martin" nimmt Bezug auf den Bischof von Tours, der seinen Mantel mit den Ärmsten teilte und Namensgeber der Stadtpfarrkirche ist. Das "Haus Hanna und Simeon" lehnt sich an Figuren aus der Bibel, zwei hochbetagte Propheten, die dem Jesuskind begegnen, als es von seinen Eltern zur Beschneidung in den Tempel gebracht wird. Der Name "Haus Anna und Joachim" würde die Großeltern Jesu würdigen. Und das "Haus Nikolaus" ist unverkennbar dem Bischof von Myra gewidmet.

Abstimmung online: Wie soll das Gesundheitszentrum Illertissen künftig heißen?

Auf die Aspekte der Medizin und Pflege haben sich ebenfalls Leserinnen und Leser konzentriert, die Namensvorschläge eingereicht haben: Das "GeriaMed-Zentrum Illertissen" in verschiedenen Schreibweisen ist dabei herausgekommen. Oder auch eine Abkürzung: Aus Pflege/Ärzte/Geriatrie wurde "Pfärge Zentrum".

Die Qual der Wahl haben nun wiederum unsere Leserinnen und Leser: Sie entscheiden bei unsere Abstimmung darüber, welcher Name das Rennen macht. Um die Entscheidung ein wenig zu erleichtern, haben wir aus den mehr als 30 eingegangenen Vorschlägen gemeinsam mit der Kreisspitalstiftung sechs Namen herausgesucht, die jetzt in unserem Online-Voting zu finden sind:

6 Bilder Wie soll der neue Name der Gesundheitseinrichtung in Illertissen lauten? Foto: Alexander Kaya

Abstimmen können Sie auch per E-Mail an redaktion@illertisser-zeitung.de. Abstimmungsende beziehungsweise Einsendeschluss ist am Dienstag, 25. Januar, 19 Uhr. Den Sieger aus beiden Abstimmungen geben wir dann in der kommenden Woche bekannt.