Notker Wolf spricht im Pfarrsaal weniger von Gott und mehr über die Welt

Plus Der prominente Benediktiner räsoniert in Illertissen über sein Buch "Warum lassen wir uns verrückt machen? Neue ketzerische Gedanken". Rund 70 Menschen hören gespannt zu.

Dem Erzabt von St. Ottilien, emeritierten Abtprimas des Benediktinerordens und mehrfachen Buchautor Notker Wolf eilt inzwischen sein Ruf voraus. Und so erwies sich die von der Stadtbücherei Illertissen mit der Buchhandlung Zanker veranstaltete Autorenlesung als Publikumstreffer. Rund 70 Gäste waren in den Pfarrsaal gekommen, um den eloquenten Autor über sein 2022 erschienenes Buch "Warum lassen wir uns verrückt machen? Neue ketzerische Gedanken" sprechen zu hören.

Der 83-Jährige stützte sich zwar auf seine Buchinhalte, äußerte aber frei seine Gedanken zu den darin kritisch aufgespießten Gesellschaftsthemen: etwa zu Corona-Maßnahmen, aber auch zur Deutschland nachgesagten "German Angst" oder dem Gendern. In seiner Lesung ging es Notker Wolf also zunächst einmal weniger um Gott und mehr um die Welt.